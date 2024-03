Ambiente: Scoccimarro, ruolo del Noava nell'operazione Magredi

L'assessore: risultato positivo contro smaltimenti illeciti di rifiuti è frutto di collaborazione interforze Pordenone, 25 mar - "Il positivo risultato conseguito in questa circostanza, che ha portato a un'importante operazione congiunta, è senz'altro il frutto della sinergica collaborazione tra i Forestali della Stazione di Maniago con i colleghi del Noava (il Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale) e i Carabinieri della Stazione di Maniago. L'indagine sullo smaltimento illecito di rifiuti ha visto anche stavolta gli operatori del Noava impegnati in prima linea rispetto alla salvaguardia e tutela dell'ambiente in un'area protetta e particolarmente sensibile e delicata qual è quella dei Magredi del Pordenonese". Lo ha detto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, commentando l'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone, che ha portato al rinvenimento di una buca scavata nei Magredi in territorio di Vivaro - zona soggetta a tutela idraulica, paesaggistica e ambientale - nella quale sono stati rinvenuti resti di pecore adulte e agnellini e altri animali. A scoprire la discarica abusiva di carcasse animali sono stati i Forestali di Maniago, in collaborazione con gli operatori del Noava, Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale della Regione e i Carabinieri di Maniago. L'operazione, peraltro, ha portato anche all'arresto della persona ritenuta responsabile dello smaltimento illecito per detenzione illegale di armi comuni di sparo. "L'indagine durata diversi mesi - ha aggiunto Scoccimarro - ha registrato una forte sinergia e una collaborazione interforze con il coinvolgimento collaborativo con gli investigatori, visto il tipo di illeciti contestati e le possibili ricadute sul territorio anche di tipo sanitario, anche dei veterinari dell'AsFo, l'Azienda sanitaria del Friuli occidentale". L'assessore ha infine sottolineato l'importanza del presidio continuo del territorio a salvaguardia dell'ambiente. "Il risultato di questa attività - ha ribadito l'esponente della Giunta regionale - è l'esito della costante azione di presidio e controllo del territorio svolta, proprio in funzione preventiva, anche dagli operatori forestali del Noava. Deve essere rivolta, infatti, la giusta attenzione anche alle minime quantità di rifiuti abbandonati e il monitoraggio costante delle aree protette del territorio perché anche l'attenzione a movimenti e situazioni sospette nell'ambito dello smaltimento illecito di rifiuti, come è avvenuto in questo caso, possono portare a scoprire fenomeni illegali che possono anche ampliarsi e aggravarsi". ARC/LIS/gg