Ambiente: Scoccimarro, scelte coraggiose portano anche risparmi

Trieste, 1 mar - "Quella di oggi è un'ottima occasione per dimostrare come a partire dalla difficoltà si possa ricavare uno sviluppo sostenibile, improntato al benessere della comunità. Il maltempo estremo di luglio 2023 ha causato situazioni di dissesto idrogeologico e gravi danni a strade, casa e imprese oltre alla caduta di molti alberi e materiale vegetale. La normativa prevedeva però di mantenere i residui vegetali dove gli eventi meteorici li avevano depositati rendendo così impossibili le operazioni di ripristino. La Regione è quindi intervenuta con un'ordinanza straordinaria che ha concesso ai sindaci di 125 Comuni la possibilità di individuare punti di raccolta idonei e ha consentito il conferimento di tali materiali in impianti di produzione energetica alimentati a biomasse, in deroga all'ordinaria disciplina di gestione dei rifiuti". È quanto ricordato, con un video messaggio, durante il convegno "Sottoprodotti, verde urbano e fuori foresta" dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente ed energia Fabio Scoccimarro, che ha evidenziato come "tale decisione della Regione abbia consentito di valorizzare il materiale arboreo derivante dagli eventi meteorici, destinando a produzione energetica circa 10mila tonnellate di legname, che hanno generato un risparmio per le amministrazioni di circa 800mila euro". L'esponente della Giunta ha rimarcato che "quell'intervento, è stato molto apprezzato dagli amministratori locali per la prontezza della risposta istituzionale, ma nella sua eccezionalità va di pari passo con le azioni di prevenzione sul territorio degli eventi climatici estremi avviata, anche con rilevanti investimenti, dall'Amministrazione regionale". ARC/MA/al