Ambiente: Scoccimarro, scuttling difende il mare e promuove il turismo

Trieste, 14 giu - "Da molto tempo Mare Nordest promuove la cultura del rispetto del mare e di ogni organismo che lo popola. Questa edizione è inoltre impreziosita dalla presenza di Arpa Fvg che, nell'ambito delle iniziative per i suoi primi 25 anni di vita, propone una serie di incontri per far conoscere ai cittadini le numerose attività portate avanti sul territorio con grande costanza e professionalità dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale. È una manifestazione importante perché valorizza il nostro golfo, dando il risalto che merita alla cultura del mare, oggi sempre più legata alla strenua battaglia che insieme stiamo combattendo per la tutela dell'ambiente". Lo ha affermato l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro nel corso della prima giornata di "Mare Nordest", la manifestazione promossa dall'omonima società sportiva dilettantistica e organizzata insieme alla Regione e al Comune con il patrocinio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo del pomeriggio la conferenza dedicata alla presentazione del progetto del Parco navale di Trieste e allo "scuttling", l'affondamento intenzionale e controllato di moduli navali finalizzato al ripopolamento della flora e della fauna marina in zone ad alto impatto antropico. Questa pratica, oggi realizzata nel rispetto delle stringenti normative vigenti, riesce a fornire infatti una barriera artificiale utile alla vita marina e a creare nuove opportunità per il turismo subacqueo che vanta numeri crescenti di appassionati. "La Regione crede molto in questo progetto. È mia intenzione - ha annunciato Scoccimarro - sostenere la fattibilità del Parco navale di Trieste presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e presso gli altri organi preposti". "Si tratta di un'iniziativa - ha concluso l'assessore - che si integra alla perfezione con le nostre idee di sviluppo della città e con il grande piano di riqualificazione della riviera di Barcola su cui stanno lavorando in sinergia Regione e Comune". ARC/RT/al