Ambiente: Scoccimarro, Segnali dal clima in FVG è contributo prezioso

Trieste, 19 giu - "'Segnali dal clima in FVG' è una pubblicazione preziosa per fare il punto sui problemi oggettivi del nostro ecosistema e uno strumento per divulgare in maniera accessibile a tutti temi che investono la sensibilità collettiva a maggior ragione dopo il 2022, anno più caldo di sempre in Friuli Venezia Giulia". È la riflessione con la quale l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ha accompagnato la presentazione odierna del volume frutto del lavoro del Gruppo Clima FVG nella sala Mosaico della sede regionale di via Carducci a Trieste. "Questo report vuole essere propriamente un segnale di cosa sta accadendo, di quanto sia importante prenderne coscienza ed agire, di come la società, la pubblica amministrazione e il mondo scientifico si stiano già attivando", ha evidenziato Scoccimarro, il quale ha annunciato "la volontà di farne un punto di partenza, una pubblicazione aggiornata annualmente che possa rappresentare un riferimento per le prospettive transnazionali dei prossimi Stati generali dell'Ambiente previsti per il 2024, in cui il Gruppo Clima FVG sarà coinvolto". Secondo Scoccimarro, "l'approccio deve essere il più possibile scientifico e al tempo stesso scevro da demagogia: l'impatto antropico sull'ecosistema è una verità innegabile, ma è anche innegabile il diritto d'impresa teso al miglioramento del tessuto economico e sociale locale". 'Segnali dal Clima in FVG' è una pubblicazione divulgativa che racconta i cambiamenti climatici partendo da un'ottica locale e regionale. Alla narrazione degli eventi e dei fenomeni si abbinano le spiegazioni delle cause che li hanno prodotti. Un filo rosso - cambiamenti, impatti, azioni - unisce i diversi articoli, collegando i mutamenti in atto con i loro effetti sull'ambiente e sulle attività umane, ma anche con le azioni che si possono mettere in campo sia per limitare il riscaldamento globale e i cambiamenti del clima (mitigazione) sia per ridurre gli impatti che ne conseguono (adattamento). ARC/PPH