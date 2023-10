Ambiente: Scoccimarro, sì Fvg in procedura Via sviluppo Porto Nuovo Ts

Trieste, 21 ott - "La Regione ritiene opportuno che un suo rappresentante sia integrato nel gruppo di lavoro ministeriale che valuterà, nell'ambito della procedura di Via statale, gli impatti ambientali del progetto di estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto Franco Nuovo nel porto di Trieste". Con queste parole l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro ha illustrato la delibera approvata dalla Giunta regionale che rileva il concorrente interesse regionale in una serie di progetti dal forte valore strategico nell'area triestina. Prevedono la messa in sicurezza permanente dell'area logistica dell'ex ferriera di Servola, una nuova stazione ferroviaria commerciale da 10 binari da 750 metri di lunghezza, un nuovo innesto stradale alla Grande Viabilità Triestina, adeguamenti alla viabilità secondaria e la realizzazione di una serie di nuovi edifici che si rendono necessari per l'esercizio delle forme di controllo sulle operazioni portuali. "La realizzazione di una progettualità così ampia e rilevante - ha osservato Scoccimarro - è stata resa possibile dall'impegno di questa Giunta regionale che ha portato alla chiusura dell'area a caldo della ferriera di Servola e alla riconversione di un complesso siderurgico di stampo ormai ottocentesco in un sito industriale modernissimo e sostenibile, incentrato sulla logistica, su un laminatoio di ultima generazione e sulla produzione di idrogeno verde. Tutto questo è stato fatto - ha concluso l'assessore - senza perdere posti di lavoro". ARC/PPH/gg/ma