Ambiente: Scoccimarro, soddisfazione per premio europeo dato a Stregna

Trieste, 17 nov - "Il premio di Municipalità modello della Green Belt europea conferito a Stregna è un risultato meritato, frutto dell'impegno e della dedizione profusa nel preservare il paesaggio naturale e culturale tradizionale di grande valore che caratterizza il territorio delle Valli del Natisone".



Lo ha affermato oggi l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro che con un videomessaggio ha voluto testimoniare la soddisfazione della Giunta regionale per l'importante riconoscimento ottenuto dal Comune di Stregna.



"La Green Belt - ha ricordato Scoccimarro - rappresenta un'opportunità per preservare un corridoio ecologico che attraversa l'Europa da nord a sud, coinvolgendo anche il nostro amato Friuli Venezia Giulia. Questa straordinaria rete conserva un'eredità storica, un patrimonio di inestimabile valore che va al di là delle frontiere geografiche, in un corridoio ecologico originatosi negli anni della Guerra fredda lungo la ex Cortina di Ferro, della lunghezza di 12.500 km".



"La Regione è stata nominata punto di riferimento nazionale della Green Belt europea per l'Italia dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e perciò - ha aggiunto l'assessore - coordina e promuove le azioni che sul territorio sono sviluppate per diffondere la conoscenza e la conservazione del patrimonio ecologico che fa riferimento ai territori attraversati dalla Green Belt".



"Queste attività si inquadrano in un contesto più ampio, che vede la nostra Amministrazione regionale in prima linea nelle grandi sfide ambientali dei nostri tempi. Quest'anno, con la stessa coerenza nella prospettiva di salvaguardia e sviluppo del territorio, abbiamo approvato la legge FVGreen che - ha specificato l'esponente della Giunta Fedriga - costituirà il quadro di riferimento normativo per tutte le azioni future della Regione in tema di sostenibilità e mitigazione ai fenomeni climatici estremi".



"Si tratta del primo passo di un percorso che sarà lungo, che dovremo affrontare assieme, Regione e territori, perché una sfida di questa portata può essere vinta solo con uno sforzo congiunto. L'augurio - ha concluso Scoccimarro - è che il riconoscimento ottenuto dal Comune di Stregna possa diventare un buon esempio per le realtà locali che vogliano intraprendere - come auspichiamo - il cammino della conservazione ambientale e della sostenibilità". ARC/TOF/pph