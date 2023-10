Ambiente: Scoccimarro, Sos Carso è esempio di tutela del territorio

Regione al lavoro per una norma con cui finanziare le attività di pulizia dei nostri boschi Trieste, 3 otto - "Un piccolo pensiero simbolico come attestato di stima per il lavoro proficuo che avete portato avanti negli anni, spinti dall'amore per il nostro territorio. Le realtà come la vostra costituiscono altresì un approccio virtuoso alla salvaguardia del nostro patrimonio ambientale, da promuovere e difendere anche per le future generazioni". Così l'assessore alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro ha voluto ringraziare alcuni rappresentanti del gruppo SOS Carso per le loro azioni di raccolta dei rifiuti nei boschi e nelle grotte del Carso triestino. "Con 705 uscite in sette anni - ha detto l'esponente dell'Esecutivo - il vostro è un esempio virtuoso. Tenendo conto di ciò che avete fatto nel tempo e del lavoro svolto anche da altre realtà come la vostra e considerando anche le vostre necessità operative e logistiche, stiamo lavorando con gli uffici per una norma che vada a finanziare le attività di pulizia dei nostri boschi". "Le normative sulla gestione dei rifiuti sono articolate e complesse, ancora di più se si pensa alle grotte - ha quindi spiegato l'assessore Soccimarro - ma è nostra ferma volontà incentivare le iniziative di tutela del territorio. Si tratta infatti di azioni di efficaci messaggi di sensibilizzazione nei confronti dei nostri concittadini senza strumentalizzazioni politiche né ideologia ambientalista". ARC/Com/al