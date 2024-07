Ambiente:Scoccimarro, sosteniamo azioni adattamento a evoluzione clima

L'intervento dell'assessore alla presentazione della pubblicazione "Segnali dal clima in Fvg" Trieste, 19 lug - "Ho particolarmente apprezzato il metodo e l'approccio utilizzato dal Gruppo di lavoro Clima Fvg per la realizzazione la nuova edizione di 'Segnali dal clima Fvg', che si presenta come una rivista specializzata fruibile a tutti con uno stile didascalico e il supporto di numerose immagini e grafici esplicativi. Abbiamo confermato il sottotitolo 'cambiamenti, impatti, azioni' per testimoniare come, nonostante l'aumentata frequenza di certi fenomeni atmosferici estremi, vi siano le eccellenze scientifiche e i presupposti operativi per creare le condizioni di convivenza tra uomo e ambiente. La nostra linea di indirizzo politico non è quella di vedere l'uomo nemico dell'ambiente, quanto piuttosto di vederlo adattarsi all'interno dell'ecosistema trovando i corretti ritmi, i giusti spazi e le buone pratiche". L'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro è intervenuto così, questa mattina a Trieste, alla presentazione dell'edizione 2024 di "Segnali dal clima in Fvg", la pubblicazione divulgativa realizzata dal Gruppo di lavoro tecnico-scientifico Clima Fvg istituito dall'Amministrazione regionale nel 2022 e coordinato da Arpa Fvg. Disponibile online sul sito web dell'Agenzia, la rivista si propone di far conoscere alla popolazione regionale - e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati - i cambiamenti climatici in Friuli Venezia Giulia, i loro effetti e le azioni che si possono intraprendere per affrontarli. "Questo tipo di alfabetizzazione climatica - ha commentato l'assessore nel corso della conferenza stampa - è un modo per rivolgersi al più ampio pubblico possibile (istituzioni, cittadini, imprese) su temi che negli ultimi anni sono cresciuti di sensibilità e di interesse a 360 gradi, in una dimensione tematica varia e che si sposta dal nostro territorio ai problemi globali. Le soluzioni e le indagini presenti all'interno del report contemplano l'uso e lo sviluppo di nuove tecnologie e questo è un aspetto sicuramente necessario per condividere assieme competenze e conoscenze per il futuro". Nel ringraziare tutti i soggetti che hanno collaborato per la stesura della pubblicazione, Scoccimarro ha sottolineato la "coralità di intenti nel delineare un quadro locale e complessivo di dove eravamo, dove siamo oggi e verso dove stiamo andando, lavorando con consapevolezza su dove dobbiamo agire in emergenza ora e dove agire con una pianificazione di lungo periodo". "Segnali dal clima in Fvg" raccoglie più di 40 articoli di 67 autori che operano presso gli enti del Gruppo Clima Fvg, ovvero la Regione, Arpa Fvg, Università di Trieste, Università di Udine, Ictp, Ogs e Cnr con i due istituti di Scienze marine e Scienze polari. Otto le sottosezioni in cui si suddivide la pubblicazione, dedicate rispettivamente alla correlazione tra meteo e clima, ai cambiamenti climatici in montagna, alle acque dolci e la pianura, al mare a la laguna, agli ecosistemi terrestri, alla ricerca e innovazione nell'agricoltura, all'influenza del clima nella nostra sfera personale (novità dell'edizione 2024) e alle azioni possibili per adattarsi ai cambiamenti climatici e mitigarne gli effetti. ARC/PAU/pph