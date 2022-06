Ambiente: Scoccimarro, sport veicolo di valori ed ecologia

Trieste, 19 giu - "Lo sport è di certo uno dei mezzi più efficaci per trasmettere i valori fondanti delle nostre comunità, tra cui il rispetto e la tutela dell'ambiente: per questo ho ritenuto di incentivare le competizioni che veicolano il messaggio 'ecofvg' per la riduzione e la corretta gestione dei rifiuti, in particolare quelli plastici, e nella scorsa 'norma multisettoriale' ho riaperto i termini per la presentazione delle richieste di contributo a chi a causa della pandemia non aveva avuto modo di programmare un evento". Così l'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, nel corso delle premiazioni del 2° trofeo "Giuseppe Suplina - memorial Dario Blasina", competizione inserita nel programma del 20° trofeo Trieste, ricordando il valore dello sport "nelle nostre politiche ambientali e di sensibilizzazione dei cittadini rispetto un tema importante per il futuro sostenibile". Le società e associazioni sportive hanno tempo fino al 28 giugno per presentare la richiesta di contributo. Tutte le info sul sito della regione: https://www.Regione.Fvg.It/rafvg/cms/rafvg/ambiente-territorio/val utazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/foglia53/ ARC/Com/ep