Ambiente: Scoccimarro, Stati Generali Nord Adriatico su qualità aria

L'assessore ha ribadito ai partner transfrontalieri e delle altre Regioni gli obiettivi di condivisione e di politiche comuni Trieste, 17 gen - "L'obiettivo - all'interno di quello che è il tema individuato quest'anno della qualità dell'aria - è focalizzato sull'essere concreti nella condivisione delle politiche sull'ambiente". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro durante l'incontro preparatorio per gli Stati Generali dello sviluppo sostenibile del Nord Adriatico e dell'Europa Centrale che si terranno a marzo 2024. Hanno partecipato all'incontro, collegati in videoconferenza, i rappresentanti delle otto istituzioni locali che hanno sottoscritto l'accordo lo scorso anno: le Regioni italiane Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna e un gruppo di enti locali di Slovenia e Croazia, oltre alla Regione austriaca della Carinzia. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, da un punto di vista tecnico si lavorerà congiuntamente per elaborare una proposta finalizzata a definire un criterio uniforme che caratterizzi la qualità dell'aria dei territori. Tra i gruppi di studio che si confronteranno nella due giorni del prossimo mese di marzo l'assessore ha suggerito che, oltre alla rappresentanza tecnica e politica, sia prevista per ogni delegazione anche la presenza di giovani studenti universitari autori di una ricerca sulla qualità dell'aria. "Una condivisione - ha aggiunto Scoccimarro - che significa anche confronto, coerentemente a quelle che sono le diversità di ciascuno dei territori rappresentati da questa partnership internazionale". All'interno del percorso, come ha detto ancora l'assessore, sarà possibile non solo confrontare i dati messi in comune ma anche auspicabilmente "individuare insieme delle politiche per fronteggiare quelle criticità che superano i confini e riguardano tutti". Infine Scoccimarro, ricordando che nel 2024 gli Stati Generali si terranno a Trieste, ha invitato gli altri sottoscrittori del Memorandum a farsi avanti per ospitare le prossime edizioni dell'evento, affinché vi sia una rotazione che dia la giusta centralità a tutte le istituzioni rappresentate. ARC/GG/pph