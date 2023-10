Ambiente: Scoccimarro, strategie comuni con neoassessore Tirelli

L'assessore regionale ha incontrato il nuovo esponente della Giunta pordenonese Pordenone, 19 ott - "Ho avuto modo di conoscere e di scambiare informazioni su alcune importanti tematiche e progettualità territoriali con il neoassessore all'Ambiente del Comune di Pordenone Mattia Tirelli. Il colloquio che abbiamo avuto si è rivelato molto proficuo in quanto ci siamo trovati sulla stessa lunghezza d'onda di idee e prospettive per il futuro della nostra regione. L'assessore Tirelli ha confermato la sensibilità del Pordenonese alle tematiche ambientali e alle prospettive programmatiche di coesistenza sostenibile tra uomo e natura". A dichiararlo l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro dopo avere incontrato - nella sede della Regione a Pordenone - il neoassessore comunale pordenonese all'Ambiente, verde, ecologia ed energia Mattia Tirelli. "Tra i tanti temi affrontati nell'incontro - ha riferito l'assessore Scoccimarro - si è discusso anche del tema legato alla tutela del fiume Noncello e al processo di elaborazione delle linee di azione contenute nell'importante contratto di fiume che è stato siglato nei mesi scorsi. Abbiamo anche affrontate le questioni legate alla cura e sviluppo dei parchi e delle aree verdi, all'efficientamento energetico degli edifici, alla nuova raccolta differenziata che punta su qualità del rifiuto, al miglioramento dei processi di riciclo e al contenimento della tariffa in bolletta. Tanti gli elementi di discussione - ha aggiunto l'esponente della Giunta regionale - con un assessore che punta allo sviluppo sostenibile del territorio". "A lui va l'augurio - ha concluso l'assessore regionale - di poter lavorare bene all'interno di un'Amministrazione comunale virtuosa, qual è quella di Pordenone. Da parte della Regione - ha assicurato Scoccimarro - avrà il sostegno e l'apertura all'ascolto sulle progettualità che punteranno alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia e sostenibilità dell'ecosistema". ARC/LIS/ma