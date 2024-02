Ambiente: Scoccimarro, studio epidemiologico su intera Pedemontana Pn

L'assessore in Consiglio conferma l'inizio del monitoraggio sulle emissioni industriali nell'area Pordenone, 20 feb - "Sullo studio epidemiologico che riguarderà la Pedemontana pordenonese ribadiamo che è intenzione dell'Azienda sanitaria Friuli occidentale, in collaborazione con l'Istituto di igiene e medicina preventiva dell'Università di Trieste, procedere con lo studio anche per la zona del Maniaghese in sinergia con Arpa. Lo studio è già partito sull'intero territorio, l'Arpa nel giugno scorso aveva già chiarito le procedure dello stesso studio". Lo ha detto oggi l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, in Consiglio regionale intervenendo nell'ambito di una mozione (respinta dal Consiglio regionale) presentata in merito allo studio epidemiologico riguardante l'area della Pedemontana pordenonese. "Si è scelto di procedere - ha proseguito Scoccimarro - primariamente all'analisi degli effetti sulla salute dei cittadini determinati dalla potenziale fonte di inquinamento legata all'impianto di termovalorizzazione di Ecomistral a Spilimbergo per la maggiore disponibilità dei dati a disposizione, nonché per la minore complessità del territorio legata alla numerosità dei punti emissivi". L'assessore ha poi precisato: "L'ulteriore studio epidemiologico interesserà i Comuni di Montereale Valcellina, Maniago, Vajont, Fanna, Cavasso Nuovo, Arba e Vivaro e vedrà coinvolti altri soggetti, oltre all'Università di Trieste. Saranno inoltre presi contatti con il Dipartimento politecnico di Ingegneria e Architettura di Udine che ha svolto uno studio per censire e analizzare i dati relativi a fonti emissive di tipo industriale presenti nel territorio maniaghese". Scoccimarro ha inoltre assicurato che "nello stesso tempo si procederà all'acquisizione di ulteriori dati ambientali utilizzando quanto emergerà dal monitoraggio "ante operam" richiesto, sia da Arpa che da AsFo, alla ditta Bioman nell'ambito dell'Autorizzazione integrata ambientale". L'esponente della Giunta regionale ha anche annunciato ulteriori azioni sul fronte del monitoraggio e raccolta di dati, previste da Arpa, sempre nella Pedemontana pordenonese partendo da Maniago. "Nel corso del 2024 verranno effettuate - ha detto - le campagne di misura da parte di Arpa, ove accanto alle diossine, ai furani, a Pcb-dioxin like e ai policlorobifenili verrà monitorata anche la presenza dei metalli. Successivamente - ha precisato l'assessore - analoghe campagne proseguiranno nel 2025 a Spilimbergo e nel 2026 a Fanna". ARC/LIS/pph