Ambiente:Scoccimarro, su rogo Azzano X Arpa dispone controlli amianto

Trieste, 18 dic - "Proseguono i lavori dei tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) a seguito dell'incendio divampato in uno stabilimento produttivo di Azzano Decimo la scorsa giornata di sabato. Il monitoraggio ha riguardato per due giorni la qualità dell'aria per poi consegnare le evidenze delle indagini alle autorità competenti, per l'eventuale adozione di provvedimenti, nel caso si rendano necessari a tutela delle comunità e dell'ambiente".A comunicarlo, quest'oggi, è stato l'assessore alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, che ha aggiornato rispetto alla situazione derivata dal violento rogo: "Gli esami di laboratorio dell'Arpa hanno rilevato, nella copertura dello stabilimento interessato dalle fiamme, la presenza di amianto. In accordo con l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, pertanto, a titolo meramente cautelativo e precauzionale, l'Agenzia ha deciso di effettuare altre misure per verificare l'assenza di amianto nell'aria e nell'ambiente".