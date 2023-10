Ambiente: Scoccimarro, sui rifiuti piano Fvg di economia circolare

L'assessore al convegno Ance: un eco-logo per le imprese virtuose nel riciclo materiali Pordenone, 16 ott - "La Regione Friuli Venezia Giulia è stata tra le prime Regioni in Italia a dettare norme in materia di economia circolare. Con le nostre pluralità di competenze e il supporto di Arpa Fvg, l'intendimento è quello di continuare a dare impulso allo sviluppo di un modello e a una strategia per l'economia circolare applicata sul territorio fungendo da soggetto propulsore in simbiosi con il sistema industriale e guardando anche alla sostenibilità produttiva. Sono già diversi i progetti innovativi e le aziende virtuose che li attuano saranno riconosciute attraverso l'attribuzione del logo "EcoFvg". Lo ha detto oggi pomeriggio l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro, a Pordenone per partecipare al convegno su "Nuova disciplina per la gestione dei materiali da scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione" organizzato dall'Associazione nazionale dei costruttori del Friuli Venezia Giulia aderente a Confindustria Alto Adriatico. Nell'incontro - presenti anche il presidente Ance Fvg Marco Bertuzzo, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e il viceministro dell'Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava - si sono approfonditi alcuni aspetti legati all'aggiornamento della normativa sulle terre e rocce da scavo e alla bozza del nuovo decreto ministeriale che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti da costruzione e demolizione. "Si tratta - ha sottolineato l'assessore Scoccimarro - di provvedimenti di fondamentale importanza per il settore delle costruzioni, in quanto la valorizzazione degli scarti legati alle attività di scavo, costruzione e demolizione è oggi più che mai cruciale. Non ha infatti alcun senso rinunciare a materiali che possono essere riutilizzati o riciclati dando così vita a processi virtuosi di economia circolare. L'obiettivo - ha rimarcato l'assessore - è consentire una gestione sostenibile degli scarti nel rispetto dell'ambiente garantendo alle imprese l'applicazione di una disciplina certa con notevoli opportunità anche in chiave economica". L'esponente della Giunta regionale ha poi aggiunto: "La Regione ha già mosso i primi importanti passi istituendo il gruppo di lavoro inter-direzionale denominato "Economia circolare". La finalità del gruppo è proprio quella di sviluppare un modello di economia circolare sull'intero territorio regionale. Oggi il Friuli Venezia Giulia è tra le Regioni più virtuose nella gestione dei rifiuti: sul fronte della raccolta differenziata, per esempio, nel 2019 la percentuale era già pari al 68%, con picchi di oltre l'85% in alcune realtà territoriali. Proseguendo su questa strada e attraverso il modello di economia circolare si punta a gestire in modo pienamente sostenibile e autonomo i rifiuti prodotti sul territorio". ARC/LIS/gg