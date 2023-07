Ambiente:Scoccimarro, targa a Cattaruzza e Paniccia per Stati generali

Trieste, 24 lug - "Gli Stati Generali dello sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e dell'Europa Centrale dello scorso marzo hanno rappresentato un successo da replicare l'anno prossimo e a esso hanno dato un apporto speciale Alberto Cattaruzza, ad di Tripmare spa, e il presidente della Fondazione CRTrieste Massimo Paniccia". Con queste parole l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ha consegnato oggi nel Palazzo della Regione una targa di riconoscimento a Cattaruzza, per la sensibilità dimostrata durante l'evento internazionale. "Queste due figure - ha detto Scoccimarro - si sono poste sul solco di quella grande e storica imprenditoria del territorio, che ha contribuito ad un ritorno di prosperità e benessere proprio nel luogo dove tutto è incominciato poiché il loro impegno ha fatto sì che problemi dell'ultimo minuto, che spesso accadono nella contingenza di qualsiasi evento, si risolvessero in un risultato migliore persino di quanto prospettato inizialmente". Analoga targa sarà consegnata prossimamente a Paniccia in segno di gratitudine per quanto fatto in occasione degli Stati generali. ARC/PPH