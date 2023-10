Ambiente: Scoccimarro, tecnologia ed educazione contro il littering

Trieste, 5 ott - "L'uso delle più moderne tecnologie è fondamentale per implementare l'educazione al rispetto dell'ambiente". Lo ha sostenuto Fabio Scoccimarro, assessore alla difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile del Friuli Venezia Giulia a margine della presentazione degli esiti dell'iniziativa "Piccoli gesti, grandi crimini", promossa da Marevivo e Bat, mirata a sensibilizzare cittadinanza e amministrazioni pubbliche sull'abbandono dei piccoli rifiuti, tenutasi a bordo della nave scuola Palinuro ormeggiata al Molo Quarto. È emerso che a Trieste, dopo la campagna, il littering da mozzicone di sigaretta è diminuito del 58 per cento ed è cresciuto il favore degli intervistati per l'uso del portacenere tascabile, ritenuto utile dal 45,5 per cento dei sondati, mentre il 43,2 per cento gli intervistati ritiene che sarebbe giusto venisse imposto per legge ai fumatori. "Con il programma Interreg Marless - ha ricordato Scoccimarro - siamo andati a studiare dalle coste emiliane a quelle croate la tipologia di rifiuti abbandonati sulle nostre spiagge e sulle nostre foci. Abbiamo studiato dei modelli di dispersione dei rifiuti, i punti di accumulo e le loro caratteristiche grazie all'uso di droni e del monitoraggio satellitare. Con le scuole medie abbiamo poi ripulito parte di queste spiagge e fiumi cercando di stimolare in loro il rispetto ambientale con il gioco e il divertimento". Secondo l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, "momenti di incontro come quelli originati dalla campagna di Bat e Marevivo sono importanti per raccontare che esistono progetti ed esistono attori che si muovono parallelamente, ma che sono uniti da un grande amore per il nostro territorio, rispetto al quale dispiegano uno sforzo convergente prodotto, appunto, da tante piccole attenzioni e da tanti singoli gesti di rispetto per l'ambiente". ARC/PPH/ma