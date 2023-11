Ambiente:Scoccimarro, tempi in linea per opere strategiche Tagliamento

Trieste, 22 nov - "Sullo stato di avanzamento delle opere realizzate sul Tagliamento previste dal Piano di gestione rischio alluvioni, i progetti prioritari individuati dall'autorità di Distretto riguardano la diaframmatura delle arginature, il rialzo del ponte stradale e le opere di laminazione prevista dal 'laboratorio Tagliamento' a Pinzano. Con la Legge di stabilità, abbiamo stanziato 950.000 euro per il 2023 per la progettazione delle opere: nella primavera scorsa, gli Uffici hanno conferito un incarico a uno studio per la stesura del Documento preliminare di progettazione. Ovvero, partendo da una sintesi di tutte le ipotesi progettuali succedutesi nel tempo, lo studio fornirà la documentazione utile per individuare i confini delle opere da progettare ed elaborare la gara per la scelta dei professionisti cui affidare la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica".Lo ha sottolineato l'assessore alla Difesa dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, rispondendo questa mattina a un'interrogazione in Consiglio regionale."Proprio da questo studio, condotto in stretta collaborazione con la Regione e con l'Autorità di distretto (che ha attivamente collaborato fornendo le elaborazioni sulla base della modellistica approvata), sono emerse alcune proposte alternative e di maggior sicurezza idraulica per il territorio - ha spiegato ancora Scoccimarro -. La verifica della correttezza dell'impostazione e dei risultati da parte dell'autorità di Distretto fino a ora è stata positiva, ma necessita ancora di alcuni passaggi, anche con la Regione Veneto, con la quale è stato fissato un incontro il 23 novembre. A seguito di questo vertice, abbiamo già predisposto per il 24 novembre prossimo, un incontro informativo con tutti i Comuni rivieraschi, per illustrare l'ipotesi progettuale. Per le misure non strutturali, infine, l'Autorità di bacino distrettuale, in accordo con la Regione, sta approntando le infrastrutture informatiche necessarie a realizzare l'Osservatorio dei cittadini".Per le diaframmature, l'esponente della Giunta regionale ha spiegato che "nel luglio 2023 sono stati completati i lavori di diaframmatura degli argini nel territorio del comune di Latisana: in totale sono stati diaframmati circa 4 chilometri di argini in sinistra idrografica da Latisana a Gorgo" e ha aggiunto che "per il rialzo del ponte, la Giunta ha approvato, dopo averlo presentato ai due Comuni rivieraschi nell'inverno 2023, il progetto preliminare del ponte a campata unica; il passaggio andrà a sostituire l'attuale, senza pile in alveo. Attualmente sono in corso sia la stesura del progetto definitivo che i necessari accordi con le diverse amministrazioni coinvolte". ARC/PT/gg