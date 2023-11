Ambiente: Scoccimarro, Trieste modello di progettualità sostenibile

Trieste, 18 nov - "Trieste è una città che viene portata ad esempio per la sua progettualità sostenibile, per quanto già fatto finora - basti pensare alla dismissione della ferriera - e per il percorso tratteggiato e già avviato che porterà a riqualificarne tutto il fronte mare grazie alla collaborazione concorde attivata tra le istituzioni". È il pensiero dell'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro che oggi è intervenuto al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste al convegno "Le città portuali italiane: finestra sul Mediterraneo. "La Regione è impegnata in prima fila nel processo di rigenerazione della parte a mare che va dal Porto Vecchio a Miramare per la parte acquatica mentre il Comune ha la responsabilità delle opere a terra - ha spiegato Scoccimarro -. Allo stesso tempo il porto di Trieste, con la sua rete di connessioni ferroviarie e interportuali e con i progetti di elettrificazione delle banchine funzionali anche alla riduzione delle emissioni, si conferma perno strategico di una piattaforma logistica regionale avanzata e attrattiva e capitale d'area. Un ruolo - ha rilevato Scoccimarro - che si alimenta e si proietta a livello internazionale con gli Stati generali dell'ambiente, l'iniziativa ormai stabile promossa dal Friuli Venezia Giulia che coinvolge un numero crescente di Regioni e di Stati, a partire dalle aree nord adriatiche verso il centro Europa e i Balcani, secondo il principio che le questioni e i rischi ambientali non badano ai confini politici". L'assessore ha rilanciato, dal palco del convegno odierno, cui è intervenuto tra gli altri il sindaco Roberto Dipiazza, la sfida regionale di "anticipare al 2045 il raggiungimento degli obiettivi del Green Deal facendo leva su una normativa organica, Fvgreen, che fa sintesi di tutte le azioni di una transizione ecologica reale e sostenibile sotto tutti i punti di vista anziché a parole e ideologica". ARC/PPH/gg