Ambiente: Scoccimarro, trofeo Svara unisce sport e sostenibilità

Trieste, 18 giu - "La soddisfazione di assistere a un grande evento sportivo che unisce all'agonismo la sostenibilità ambientale, perché come le gare di atletica anche quella dell'ecologia è una sfida che richiede una consapevolezza: quella che il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti sta nei nostri comportamenti di oggi". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, in occasione delle premiazioni del Trofeo "Nereo Svara" di atletica leggera organizzato dalla Ginnastica Triestina e che ha compreso anche una campagna di sensibilizzazione per la raccolta differenziata e il riciclo. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, oltre 500 atleti provenienti dai paesi dell'Alto Adriatico, tra cui alcuni azzurri di livello mondiale, rappresentano per Trieste un importante patrimonio in termini di presenze e di visibilità, in un momento di grande rilancio sul piano turistico della città. "Oltre a ciò Trieste, che è risultata essere la città più sportiva d'Italia, mostra ancora - ha continuato l'assessore - il suo cuore pulsante per la pratica sportiva, come sinonimo di valori e di cura della salute". "In questo contesto - ha concluso Scoccimarro - la Ginnastica Triestina ha dimostrato ancora una volta come nella sua ragione sociale non ci sia solo l'obiettivo di far crescere dei bravi atleti, ma anche dei buoni cittadini di domani. Perché solo con il rispetto per l'ambiente vinceremo la gara per salvare il nostro pianeta". ARC/GG