Ambiente: Scoccimarro, ulteriori fondi per messa sicurezza Maranutto

Trieste, 26 ott - La messa in sicurezza della località di Maranutto, nel territorio comunale di Carlino, che negli ultimi anni ha subito allagamenti con danni e disagi per i residenti è stato l'argomento al centro dell'incontro tra l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, il sindaco di Carlino Loris Bazzo e i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Pianura friulana, al quale è seguito un sopralluogo alla vicina idrovora Colomba. "Per l'intervento di Maranutto, molto atteso dalla popolazione dell'Amministrazione comunale, sono già stati messi a bilancio 900mila euro, ai quali si aggiungerà un ulteriore stanziamento con la prossima legge di Stabilità". ha detto l'assessore Scoccimarro. Tali fondi vanno ad aggiungersi al precedente contributo regionale di 1,5 milioni di euro al Consorzio, per la manutenzione del canale Confin tra i Comuni di Carlino e Marano, per il consolidamento di un tratto di via San Gervasio e altri interventi di manutenzione straordinaria del reticolo minore nei due Comuni. "Si tratta dell'ennesima conferma dell'attenzione da sempre dimostrata dalla Giunta alla Difesa dell'ambiente e del territorio, che si traduce nella tutela del patrimonio pubblico e privato e nella tutela dell'incolumità dei cittadini - ha aggiunto Scoccimarro -. Un'attenzione confermata anche dai 50 milioni di euro del fondo interdirezionale per la mitigazione del rischio idrogeologico". ARC/MA/pph