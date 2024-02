Ambiente: Scoccimarro, unità intenti con G. Costiera in tema vigilanza

Trieste, 7 feb - "Il rapporto di collaborazione esistente tra Regione e Guardia costiera pone le basi per nuove iniziative comuni da poter attuare in futuro in tema di vigilanza ambientale. L'incolumità della cittadinanza e la cura del rapporto delle comunità con il mare sono al centro dell'attenzione di tutto l'operato nel Friuli Venezia Giulia". Con queste parole l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro si è espresso al termine dell'incontro avuto questa mattina con il Direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia, Capitano di vascello Luciano Del Prete. Diversi i temi di discussione che hanno interessato la realtà regionale e quelle della Guardia costiera. Tra questi risalta quello relativo alla difesa della costa dagli eventi climatici estremi, su cui l'esponente della Giunta ha rilevato l'ottimo rapporto e l'unità di intenti tra le istituzioni e ricordato quanto gli attori impegnati in una nuova progettualità della nuova linea di costa a Barcola "stiano valutando positivamente le proposte in essere". Altro argomento sul tavolo il progetto Namris, il sistema di prevenzione e intervento congiunto in caso di sversamento di idrocarburi in mare. A tal proposito Scoccimarro, che nel novembre scorso aveva assistito a una delle esercitazioni interforze svoltesi nel Golfo di Trieste, ha dichiarato di voler promuovere la prosecuzione del progetto, avviato nel 2022 in collaborazione con l'Iniziativa centro-europea e in scadenza a fine febbraio. "Guardiamo con attenzione - ha indicato l'assessore - a una forma che permetta di istituire una segreteria amministrativa nella nostra Regione, a coordinamento dei partner italiani e stranieri lungo tutto il mare Adriatico". ARC/PAU/gg