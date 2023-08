Ambiente: Scoccimarro, verifiche su alga tossica a Duino Aurisina

L'Arpa monitora la presenza della Ostreopsis lungo le nostre coste



Pordenone, 22 ago - "In seguito al ritrovamento dell'alga tossica 'Ostreopsis ovata' sopra il livello di soglia in località Canovella degli Zoppoli, a Duino Aurisina (Trieste), sono immediatamente scattate le procedure che prevedono l'intervento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) e le comunicazioni al sistema sanitario regionale. Stiamo procedendo negli accertamenti del primo campionamento con il Comune di Duino Aurisina. L'Arpa, dopo avere comunicato alla Direzione regionale Salute e al Comune i risultati del primo campionamento, prevede già un secondo campionamento nei prossimi giorni al fine di procedere eventualmente alle misure previste a tutela della salute e dell'ambiente".



A comunicarlo è l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro dopo che nelle ultime ore è stata accertata la presenza dell'alga tossica Ostreopsis ovata a Duino Aurisina. L'alga Ostreopsis ovata produce tossine che possono indurre diversi disturbi nell'uomo (attraverso l'inalazione di aerosol contenente frammenti di cellule microalgati e/o tossine può provocare disturbi respiratori con riniti, faringiti, laringiti e congiuntiviti talvolta accompagnate da febbre, nausea o vomito) e sull'ambiente attraverso fioriture dell'alga che creano alterazioni ambientali con conseguenti danni anche gravi all'ecosistema, come morie di diversi organismi marini.



"Una situazione analoga - ha ricordato l'assessore Scoccimarro - si era già presentata nell'estate del 2020. Il monitoraggio da parte dell'Arpa sarà continuo, giovedì prossimo saranno ripetuti gli accertamenti attraverso un nuovo campionamento. Se la prevista soglia di allarme sarà superata - precisa l'esponente della Giunta regionale - il Comune dovrà procedere con l'ordinanza di interdizione dell'area nella quale è presente l'alga". ARC/LIS/gg