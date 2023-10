Ambiente: Scoccimarro, verso ampliamento progetto Namirs

Più nazioni saranno coinvolte nelle politiche del Mare Adriatico Trieste, 16 ott - "Si parte dal progetto Namirs su una risposta transfrontaliera ai rischi di inquinamento marino dell'Adriatico settentrionale per proporlo a tutti gli Stati che si affacciano su questo mare". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro che ha preso parte a Roma a un incontro con il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci e il segretario generale dell'Iniziativa Centro-Europea Roberto Antonione. "Nel vertice con il ministro - ha riferito Scoccimarro - si è convenuto di illustrare il prossimo 13 novembre a Roma il progetto ai rappresentanti di tutte le nazioni che insistono sul Mare Adriatico con l'obiettivo di aggiungere ai Paesi fondatori di Namirs - Italia, Slovenia e Croazia - i soggetti internazionali interessati alla sicurezza ambientale del bacino, coinvolgendo in maniera specifica anche tutte le regioni italiane della sponda adriatica". Namirs (North Adriatic Maritime Incident Response System), guidato dall'Iniziativa Centro-Europea e co-promosso con la Regione Friuli Venezia Giulia, è un progetto che fa seguito al precedente Namirg e persegue un approccio olistico nella gestione inquinamento marino del Nord Adriatico, come per ipotesi, le fuoriuscite di petrolio, che possono avere devastanti conseguenze ambientali ed economiche. "Ho colto grande disponibilità da parte del ministro Musumeci - così Scoccimarro - e abbiamo segnali di grande interesse da parte di tutti i partner interessati. Questo tipo di collaborazione si inserisce pianamente nella filosofia politica degli Stati generali dell'ambiente, che si base sul principio della non confinabilità delle questioni legate all'ecosistema e di una collaborazione attiva tra tutte le entità istituzionali sotto il profilo scientifico e logistico nella prevenzione dei guasti ambientali e nella reazione in caso di calamità". ARC/PPH/gg