Ambiente: Scoccimarro, verso il Comitato cambiamenti climatici Fvg

Udine, 12 nov - "La Cabina di regia della governance per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo la forte correlazione esistente tra le azioni per lo sviluppo sostenibile e le azioni necessarie per affrontare le sfide del cambiamento climatico, ha deciso la costituzione di un Comitato regionale clima Fvg".



Lo ha reso noto alla Giunta regionale l'assessore all'Ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro. Il Comitato sarà costituito con decreto del Direttore centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, sarà coordinato dall'ARPA FVG, verrà integrato da rappresentanti della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, e avrà funzioni di confronto scientifico sui temi del cambiamento climatico.



La Regione FVG, in coerenza con le politiche europee e nazionali in materia di ambiente, ha intrapreso un proprio percorso verso una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, affidando ad Arpa FVG lo studio delle evidenze dei cambiamenti climatici sul territorio e l'analisi dei loro impatti, che è stato pubblicato nel marzo 2018 ed è stato redatto con la collaborazione degli stessi soggetti ai quali è stato richiesto di partecipare al Comitato regionale Clima FVG. ARC/CM/gg