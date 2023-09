Ambiente:Scoccimarro, via rilievi esalazioni a San Dorligo della Valle

L'assessore: consapevoli del problema già dal 2019, previsto nuovo monitoraggio dell'Arpa per azioni mitigative



Pordenone, 26 set - "L'Amministrazione regionale, consapevole della problematica, già nel 2019 aveva previsto un finanziamento di 35mila euro destinato al Comune di San Dorligo della Valle a copertura dei costi per l'effettuazione dello studio sull'impatto odorigeno e dei relativi interventi impiantistici finalizzati alla mitigazione del fenomeno olfattivo. Lo studio venne effettuato dal mese di maggio 2019 al mese di settembre 2019 e i risultati illustrati e discussi con la Siot durante un incontro svoltosi in Comune di San Dorligo nel mese di febbraio 2020".



Lo ha dichiarato questa mattina l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione in merito al fenomeno delle esalazioni provenienti dal sito di stoccaggio di idrocarburi a San Dorligo della Valle.



"Con specifico riferimento alla qualità dell'aria nella zona interessata e agli aspetti della tutela della salute - ha spiegato ancora l'assessore Scoccimarro - d'intesa con Arpa Fvg, è prevista a partire dall'autunno di quest'anno una specifica campagna di misura della concentrazione di benzene nell'aria (unico composto organico volatile, normato ai sensi del D. Lgs. 155/2010) ai recettori per la durata di un anno da effettuarsi mediante mezzo mobile di Arpa Fvg. Saranno effettuate eventuali valutazioni sperimentali sull'emissione di composto organico volatile totali mediante l'utilizzo di campionatori passivi del tipo Radiello all'interno dell'area del deposito".



L'assessore alla Difesa dell'ambiente ha poi assicurato: "Gli esiti di questa campagna di monitoraggio costituiranno la base per la pianificazione delle eventuali azioni mitigative da porre in essere nel contesto autorizzatorio vigente". ARC/LIS/gg