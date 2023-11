Ambiente: Scoccimarro, volume su geoparchi Carso unisce Fvg-Slovenia

Trieste, 7 nov - "Un simbolo di ottima cooperazione tra Italia e Slovenia per un territorio che è diviso sì dai confini politici e amministrativi, ma è unito dall'amore comune per la propria terra".Così l'assessore regionale alla Protezione dell'ambiente Fabio Scoccimarro ha definito attraverso un videosaluto il volume dal titolo Geoparco transfrontaliero del Carso, presentato oggi al Centro didattico di Basovizza. L'esponente dell'esecutivo, portando il saluto dell'Amministrazione regionale, ha inteso porre in risalto come la pubblicazione abbia un grande valore non solo sotto l'aspetto scientifico ma anche perché accomuna due stati che a questi siti dedicano grande attenzione"Sono felice - ha detto Scoccimarro nel suo intervento - che questo volume abbia visto finalmente la luce. Di lavori specifici sul Carso italiano e sloveno ve ne sono molti di carattere scientifico, geomorfologico, turistico, però questo libro funge da presentazione ottimale non solo alla rete globale di Geoparchi Unesco, ma anche alla cittadinanza tutta. Questa pubblicazione mette in relazione le risorse geologiche e territoriali presenti nell'area carsica con l'identità e le possibilità dello sviluppo sostenibile legate ai Geoparchi."In questo libro non solo emergono gli autori, gli studi, la storia di 200 anni di approfondimenti, ma anche la sinergia, di enti scientifici provenienti da due vicine Repubbliche, che grazie al coordinamento del Servizio Geologico, hanno saputo mettere assieme le informazioni provenienti da una e dall'altra parte, nell'ottica di un prodotto editoriale fruibile a livello divulgativo". ARC/AL/gg