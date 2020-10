Ambiente: Scoccimarro-Zannier, esemplari contratti di Judrio e Cormor

Prepotto, 2 ott - Un percorso esemplare quello seguito dai Comuni interessati, guidati dal Consorzio di bonifica Pianura Isontina, al fine di siglare assieme alla Regione e all'Autorità di bacino la dichiarazione d'intenti per la sottoscrizione del contratto di fiume per lo Judrio e il torrente Cormor. Uno strumento - hanno commentato gli assessori regionali alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, e alle Risorse Agroalimentari e forestali, Stefano Zannier, intervenuti alla firma del documento - che consentirà di individuare con il metodo della condivisione con le realtà, la popolazione, le attività economiche, gli interventi e le forme di tutela e valorizzazione che permetteranno di salvaguardare il bene ambientale perseguendo uno sviluppo sostenibile del territorio."Dopo una interlocuzione abbastanza lunga - ha precisato Scoccimarro - tra la Regione e i Comuni del bacino dello Judrio e del Cormor e i ritardi causati dal lockdown, oggi siamo finalmente arrivati al matrimonio che consentirà di proseguire il percorso finalizzato a rendere il Friuli Venezia Giulia sempre più green. A farlo divenire una realtà di pregio sotto il profilo ambientale e per il migliore utilizzo delle risorse idriche, prima Regione in Europa a raggiungere questo traguardo anticipando di cinque anni il green deal europeo per il quale la Ue ha posto come termine il 2050"."Una regione, il Friuli Venezia Giulia, che è stata definita dallo scrittore Ippolito Nievo 'un piccolo compendio dell'universo' - ha soggiunto Scoccimarro -, e che con la condivisione di tutte le realtà coinvolte nel Contratto di fiume potrà dimostrare di essere in grado di gestire al meglio le proprie ricchezze paesaggistiche e ambientali, rappresentando il punto di riferimento per la realizzazione del 'green deal' europeo".L'assessore Zannier ha invece colto l'occasione per soffermarsi sulle problematiche inerenti l'utilizzo ottimale del bene acqua. Obiettivo verso il quale, con la condivisione della Regione, sono impegnati i tre Consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia."Oggi - ha detto Zannier - il problema dell'acqua non può essere circoscritto alle tematiche dell'approvvigionamento delle risorse idriche, ma occorre pensare a nuove soluzioni tecniche, progettuali e strutturali che consentano di utilizzare al meglio l'acqua disponibile, riducendo al massimo gli sprechi".Secondo Zannier serve un cambiamento di carattere culturale nel modo di affrontare l'argomento 'bene acqua': occorre ripensare sia la rete strutturale di distribuzione esistente che le tecniche di erogazione, andando anche oltre i vincoli di orario imposti attualmente al mondo rurale. Per ottimizzare il 'bene acqua' anche rispetto alle esigenze delle aziende agricole impegnate nelle colture particolari e di pregio. Un percorso che un sempre maggior numero di realtà ha intrapreso e che deve essere valorizzato attraverso scelte e soluzioni mirate anche sotto il profilo della disponibilità delle risorse idriche. ARC/CM/ma