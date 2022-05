Ambiente: sinergia Fvg-Veneto per Stati generali sviluppo sostenibile

Trieste, 26 mag - Con la conferma da parte del Veneto dell'apertura di tavoli tecnici di confronto su energia, sostenibilità e difesa dell'ambiente, si rafforza il percorso verso gli Stati generali dello sviluppo sostenibile dell'Alto Adriatico e del centro Europa che la Regione organizzerà nel prossimo novembre a Trieste. In quest'area è fondamentale delineare una visione di sviluppo integrata su queste tematiche dato che l'inquinamento dell'aria e dell'acqua e le alterazioni degli ecosistemi non conoscono certo confini.



Questo il concetto espresso oggi dall'assessore alla Difesa dell'ambiente in un incontro con l'assessore all'Ambiente della Regione Veneto che si è tenuto in videoconferenza.



Gli Stati generali - ha spiegato l'esponente della Giunta - non vogliono introdurre nuovi vincoli visto che esistono già precise normative europee introdotte per disciplinare le questioni ambientali. Questo evento rappresenta invece un primo e importante passo per una maggiore condivisione e per un migliore coordinamento fra i Paesi e le Regioni dell'Alto Adriatico e del centro Europa, ma soprattutto una preziosa opportunità di confronto fra realtà che in questi settori presentano apparati legislativi e sensibilità differenti fra loro.



Secondo l'assessore alla Difesa dell'ambiente i prossimi mesi saranno utili per un confronto sugli aspetti prettamente tecnici. L'obiettivo - ha sostenuto l'esponente della Giunta - è quello di redigere una sorta di Memorandum, con il quale le parti in causa si impegneranno a collaborare in questi ambiti in modo più stretto, a confrontarsi sulle best practice e a trovare una posizione comune in vista delle negoziazioni che in futuro potranno essere affrontare.



Nel corso dell'incontro telematico è stato ricordato che, oltre alla firma del Memorandum, gli Stati generali ospiteranno anche una interessante lectio magistralis tenuta da un autorevole esperto in materia ambientale e altre iniziative collaterali.