Ambiente: Stati generali, Carinzia aderisce a invito Fvg

Incontro in videoconferenza con il ministro regionale Trieste, 21 apr - Anche la Carinzia - dopo Croazia, Veneto e Emilia-Romagna - ha risposto positivamente all'invito della Regione Friuli Venezia Giulia a partecipare agli Stati generali dello sviluppo sostenibile che affronteranno i temi del cambiamento climatico, dell'inquinamento marino, della difesa delle biodiversità e delle alterazioni dell'ecosistema.



Questo quanto comunicato oggi a Trieste dall'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente a margine della riunione operativa sugli Stati generali dello sviluppo soistentibile in collegamento con il ministro regionale della Carinzia delegato all'Energia, ambiente e difesa della natura.



Come ha spiegato l'esponente della Giunta, sono tutte questioni legate al futuro del nostro pianeta che non conoscono confini; per questo motivo, quindi, va promossa un'iniziativa che riunisca le regioni e i paesi dell'Alto Adriatico e del Centro Europa, con l'obiettivo di arrivare alla sottoscrizione di un memorandum finalizzato alla condivisione delle buone prassi, al coordinamento e al raggiungimento di una posizione comune sulla sostenibilità ambientale e sulla difesa dell'ecosistema.



L'appuntamento, come ha aggiunto l'assessore, è fissato per il mese di novembre di quest'anno a Trieste, da cui la proposta di chiamare l'accordo 'Carta di Trieste'. L'idea è di dare agli Stati generali una cadenza annuale, affinché ogni edizione sia ospitata a turno in una delle regioni e degli Stati aderenti, con la prospettiva di allargare la platea ad altre istituzioni territoriali del Centro Europa.



Da parte sua il ministro della Carinzia, manifestando la volontà di partecipare all'evento organizzato dalla Regione, ha rimarcato come le sfide da affrontare sui temi dell'ambiente siano molte. Per questo motivo l'occasione di un dialogo, aprendo un punto di contatto collegiale e continuo, risulta essere estremamente interessante. ARC/GG/al