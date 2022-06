Ambiente: Zannier, via libera a piano 22-27 per controllo cormorano

Pordenone, 17 giu - La giunta regionale, con una specifica delibera proposta oggi dall'assessore alle Risorse ittiche Stefano Zannier, ha dato il via libera al Piano di controllo quinquennale per la specie Cormorano (Phalacrocorax carbo). L'approvazione si è resa necessaria per tutelare le specie ittiche di interesse comunitario, quali la Trota marmorata (Salmo marmoratus) e il Temolo (Thymallus thymallus), individuate nella Direttiva Habitat.Il piano è stato redatto dal servizio Caccia e risorse ittiche della Regione, in collaborazione con il servizio Biodiversità e con l'Ente Tutela Patrimonio Ittico, a seguito dell'esperienza maturata nel corso degli anni, in analogia con quanto effettuato per il colombo di città e per i corvidi. Il Piano di controllo, valevole per il quinquennio 2022/2027, è stato sottoposto al previsto parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), il quale si è espresso favorevolmente. L'attività potrà essere svolta nel periodo compreso tra il 1 ottobre e il 15 marzo di ogni anno."La necessità di provvedere in questo senso - spiega l'assessore Zannier - è dettata dal fatto che la specie del Cormorano non è inserita nell'elenco di quelle per le quali è possibile un prelievo venatorio e quindi diventa indispensabile intervenire con un piano di controllo. Nel programma sono stati definiti tutti i soggetti coinvolti nelle varie operazioni e le relative modalità di attuazione". ARC/AL