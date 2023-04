Amianto: Callari, ancora attuale problema malattie da esposizione

Trieste, 28 apr - "Il problema dell'amianto rimane ancora oggi di strettissima attualità, dato che molte persone continuano a essere affette da malattie asbesto correlate. Dopo gli operai e i loro familiari, oggi la malattia colpisce in particolare la cosiddetta terza generazione, ovvero coloro che da bambini hanno respirato l'amianto a causa del contatto con i genitori. È necessario aumentare la consapevolezza su questo tema: il dolore vissuto da tante persone che si sono ammalate inconsapevolmente sul posto di lavoro merita una risposta più forte". È la riflessione dell'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari in occasione della Giornata mondiale delle vittime dell'amianto. L'assessore ha partecipato questa mattina alle celebrazioni svoltesi a Staranzano e a Monfalcone, dove sono state inaugurate rispettivamente una stele e una targa in ricordo delle persone che hanno perso la vita a causa di malattie asbesto correlate. Il rappresentante dell'Esecutivo ha rilevato la necessità di "investire maggiori risorse sul Centro regionale unico amianto (Crua) di Monfalcone, al fine di implementare il personale per fare fronte più efficacemente a tutte le esigenze della cittadinanza. Ho già fatto presente al collega Riccardi la preoccupazione mia e del territorio sulla carenza di personale manifestata dal responsabile del Crua di Monfalcone, ottenendo la rassicurazione che il problema è già stato preso in carico dalla sua direzione e che al più presto verrà data risposta alle esigenze del servizio. La Regione - ha concluso Callari - ha sempre tenuto alta l'attenzione sulla pericolosità dell'amianto, anche durante l'emergenza Covid-19, e continuerà a fare la sua parte per dare risposte ai cittadini nella lotta alle malattie da esposizione". ARC/PAU/ma