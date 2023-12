Amianto: Callari, Monfalcone cresciuta su sacrificio salute di molti

Monfalcone, 21 dic - "Il mondo della cantieristica ha fatto l'economia di questa città e di gran parte della regione, ma è stato pagato un prezzo altissimo. Un'economia cresciuta sfruttando la salute di molti lavoratori, spesso consapevolmente. Oggi Monfalcone è una città che ha contribuito a creare una cultura del lavoro e questo memoriale dedicato alle vittime dell'amianto è un tempio laico da cui partire per creare un mondo del lavoro migliore". Queste le parole con cui l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha portato il saluto dell'Amministrazione regionale alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell'amianto che si è svolta all'interno del Muca, il museo della cantieristica monfalconese, alla presenza del sindaco Anna Maria Cisint. Callari ha dedicato poi una seconda riflessione alla necessità di fare di più per la salute e l'ambiente e ha ricordato il progetto sperimentale della Regione per il rilevamento dei siti inquinati. "Abbiamo integrato immagini aeree fatte con droni e satellitari per individuare, con il supporto dell'intelligenza artificiale, le aree in cui ci sono residui di amianto. Metteremo a disposizione questa innovazione tecnologica per mappare il territorio con tecniche che estenderemo anche ad altre ricerche ambientali" ha detto Callari. Il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint ha ringraziato la Regione per aver stanziato 3 milioni di euro per contribuiti a privati per lo smaltimento di amianto. L'azienda sanitaria Asugi è invece impegnata in un progetto pilota per la presa in carico dei pazienti in continuità tra il Centro di riferimento per le malattie correlate all'amianto e la pneumologia dell'ospedale San Polo. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, anche rappresentanti dei Vigili del fuoco, dell'Associazione esposti amianto, della Lilt e una scolaresca della scuola secondaria di primo grado Randaccio. ARC/SSA/gg