Amministrazione digitale: accordo sviluppo servizi tra Fvg e Veneto

Pordenone, 18 apr - Con l'approvazione della delibera - proposta in Giunta dall'assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, nell'ambito della collaborazione digitale si rinnova il protocollo d'intesa con la Regione Veneto attraverso il quale si condivide la volontà di proseguire la collaborazione nell'interscambio di esperienze e supporti finalizzati allo sviluppo, realizzazione, avviamento e gestione di sistemi informativi innovativi per la pubblica amministrazione.Questo quanto, in sintesi, espresso dall'assessore ai Servizi informativi del Friuli Venezia Giulia dopo l'approvazione dello schema di Protocollo d'intesa con la Regione Veneto per l'interscambio di esperienze e buone prassi finalizzati allo sviluppo alla realizzazione e alla gestione di sistemi informativi innovativi per la pubblica amministrazione. Con la delibera si è approvato anche lo schema di Convenzione attuativa riferita alle soluzioni applicative Ascot Web per le annualità 2024, 2025 e 2026.Un provvedimento, come evidenziato dall'esponente dell'Esecutivo regionale, in continuità con quanto fatto negli anni attraverso la sottoscrizione di vari protocolli d'intesa che hanno portato allo scambio di buone prassi e alla realizzazione di esperienze positive con la Regione Veneto. Con particolare riguardo, viene spiegato, a progetti di comune interesse in diversi ambiti quali l'Agenda digitale, Spid, fattura telematica, pagamenti elettronici, turismo, sanità digitale, servizi agli enti locali viabilità, territorio e sistemi documentali.Lo schema di Convenzione attuativa sul progetto AscotWeb, con riferimento al triennio 2024-2026, prevede un impegno di spesa di 261.200 euro annui. La ripartizione degli oneri tra le parti stabilisce che Regione Veneto si impegna a conferire annualmente alla Regione Friuli Venezia Giulia un importo di 181.200 euro, mentre la Regione Fvg, a sua volta e al fine di predisporre nuove funzionalità adattate alle necessità d'uso degli enti locali veneti con riferimento ai prodotti software citati, si impegna annualmente al finanziamento di progetti di aggiornamento funzionale per un importo di 80 mila euro. ARC/LIS/pph