Anci 2023:Roberti, condivisa con ministro idea promozione lavoro in Pa

L'assessore regionale ha incontrato Zangrillo nello stand Fvg Genova, 25 ott - "Abbiamo condiviso con il ministro Zangrillo la necessità di promuovere e far conoscere in maniera diffusa il lavoro svolto nella Pubblica amministrazione. Basterebbe ampliare questo tipo di comunicazione per rendere più attrattivo il comparto unico regionale quale opportunità occupazionale di impiego e di crescita professionale". Lo ha detto oggi a Genova l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine dell'incontro con il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo che si è tenuto nello stand della Regione all'interno della quarantesima Assemblea nazionale dell'Anci. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale al termine del cordiale e proficuo colloquio con il ministro, "indubbiamente in questo momento c'è un problema di attrattività del lavoro nella pubblica amministrazione soprattutto tra i giovani, che si manifesta con una carenza di candidature nei concorsi". A tal riguardo Roberti ha illustrato al rappresentante di governo quanto fatto dalla Regione su questo tema, approfondendo in particolar modo il provvedimento inserito nell'ultimo contratto di comparto che prevede un'indennità di servizio al personale dei piccoli Comuni, i quali devono affrontare i problemi derivanti dal ridotto numero di dipendenti e dalla complessità dell'organizzazione del lavoro. Roberti ha poi partecipato, assieme al presidente di Anci Fvg Dorino Favot e a diversi sindaci della regione, al panel dedicato alle sfide dell'attrattività del lavoro pubblico nel corso del quale ha sottolineato che "l'epoca del blocco della assunzioni nella Pa è finito da tempo". "Il punto è - ha affermato Roberti - che oggi le opportunità di lavoro nel pubblico impiego non riescono a raggiungere un numero significativo di potenziali candidati ai concorsi al di fuori della cerchia di chi è già assunto nella Pa o di chi partecipa in contemporanea a più di un bando. C'è la necessità quindi di introdurre un cambiamento, superando certi antichi retaggi culturali negativi legati al cosiddetto posto fisso. In tal senso alcune esperienze applicate sul territorio, come ad esempio quella illustrata oggi dal sindaco di Porcia, possono essere prese da spunto per una declinazione a livelli più ampi". "Dobbiamo raggiungere quei giovani - ha concluso l'assessore - che non conoscono la Pubblica amministrazione e il lavoro che viene fatto al suo interno a favore dei cittadini, perché soprattutto così potremmo rendere più attrattivi i concorsi per entrare nel comparto unico regionale e quindi anche nei Comuni". ARC/GG/ma