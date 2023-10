Anci 2023: Roberti, successo presenza Fvg all'Assemblea dei Comuni

L'assessore regionale ha tracciato un bilancio sulla vetrina di Genova Genova, 27 ott - "La presenza della Regione alla quarantesima edizione dell'Assemblea nazionale dell'Anci ha conseguito gli obiettivi prefissi: siamo riusciti a raccontare cosa sta accadendo in Friuli Venezia Giulia relativamente al sistema integrato che abbiamo costruito tra l'Amministrazione regionale e i 215 Comuni del nostro territorio". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nello stendere un bilancio della tre giorni genovese nel corso della quale, attraverso una serie di panel realizzati nello stand della Regione, è stato approfondito quanto fatto in questi anni di amministrazione, oltre che presentare il meglio della produzione enogastronomica targata Fvg. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, quello con i Comuni è un percorso di collaborazione che ha contribuito in maniera significativa al superamento delle crisi, come quella pandemica, e al rilancio dell'economia del Friuli Venezia Giulia. "Ma il senso della nostra presenza a Genova - ha aggiunto Roberti - non è stato solo quello di illustrare i risultati raggiunti, ma anche quello di favorire l'esportazione in altre realtà regionali delle nostre buone prassi, come ad esempio quella della cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza o l'istituzione della Fondazione Centro competenza Anci per la Pubblica amministrazione". Infine, l'assessore ha espresso un plauso all'iniziativa di quest'anno di integrare la parte di comunicazione e di confronto sui temi amministratovi a quella dell'offerta enogastronomica regionale, che grazie al contributo di PromoturismoFvg ha potuto essere apprezzata da un numero importante di delegati presenti all'Assemblea". ARC/GG/ma