Anci2023: Roberti, ottima opportunità di promozione per GO!2025

L'assessore regionale assieme al sindaco Ziberna ha illustrato il percorso della Capitale europea della cultura dell'evento di Genova Genova, 26 ott - "È stata una grande opportunità per la Regione e il sindaco Ziberna quella di poter illustrare non solo nel nostro stand ma anche davanti alla plenaria dell'assemblea generale l'esperienza di Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, spiegando i benefici che questo evento transfrontaliero porterà al Friuli Venezia Giulia e a tutta l'aria confinaria" Lo ha detto oggi a Genova l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso del panel dedicato a Nova Gorica Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 - organizzato nell'ambito della 40.a edizione dell'Assemblea nazionale dell'Anci - e al quale hanno partecipato anche il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, il presidente di Anci Fvg Dorino Favot e l'assessore al Commercio e alle tradizioni cittadine del Comune di Genova Paola Bordilli. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, il conseguimento del risultato del successo della candidatura e l'avvio della successiva fase di preparazione dell'evento hanno potuto beneficiare dell'efficacia di quel sistema integrato rappresentato dalla collaborazione che unisce l'Amministrazione regionale ai Comuni del Fvg. "Grazie a questa rete di confronto e di cooperazione - ha detto l'assessore - siamo riusciti a fare tanto in poco tempo, trovando risorse importanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma non solo: destinando anche risorse regionali e di altri fondi europei all'evento". "Inoltre - ha concluso Roberti - abbiamo inteso offrire un sostegno tecnico al progetto di GO!2025 attraverso il Centro di competenza per la pubblica amministrazione (Compa), che è la Fondazione di Anci Fvg finalizzata proprio a supportare gli enti locali nei processi di sviluppo dei territori, di innovazione, di riforma e di miglioramento organizzativo". ARC/GG/pph