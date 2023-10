Anps: Roberti, preziosa opera di prevenzione contro derive sociali

L'assessore è intervenuto al convegno dell'Associazione nazionale Polizia di Stato Trieste, 19 ott- "Tra i ruoli concreti che l'Associazione nazionale della Polizia di Stato (Anps) ricopre c'è quello di promuovere la prevenzione e il convegno di oggi, con tutta la progettualità più ampia a esso sottesa, ne sono un esempio per cui le istituzioni sono grate. L'attualità di questi ultimi giorni ci mette sotto gli occhi scene di feroce disumanizzazione, ma tanti fenomeni, dai più lievi a quelli più gravidi di conseguenze, hanno tutti un comune denominatore: l'identificazione dell'altro come nemico". Lo ha sottolineato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti intervenendo a nome del governatore Massimiliano Fedriga al convegno "Se questo è un uomo. Declinazioni, derive, riflessioni, contributi", indetto dalla sezione di Trieste dell'Associazione nazionale della Polizia di Stato nel Centro Studi Unicusano del capoluogo regionale. "A quel nemico c'è chi in classe risponde con lo scherno o con un atto di bullismo, ma in altri contesti nei confronti di quel nemico si attua una vera e propria aggressione, sia essa un attacco militare completamente ingiustificato o un atto terroristico: per scardinare questa identificazione di un nemico altro da noi la prevenzione può fare molto ed ecco perché la Regione è grata ad Anps" ha aggiunto Roberti, ricordando come il ruolo dell'Associazione sia quello di anello di congiunzione tra chi nella Polizia è ancora in servizio effettivo e chi, in quiescenza, continua a voler dare un significativo contributo sociale. Moderato dal presidente della sezione Maurizio Iannarelli, al convegno sono intervenuti, tra gli altri, il questore di Trieste Pietro Ostuni, l'assessore alle Politiche sociali e al welfare del Comune di Trieste Massimo Tognolli, il presidente dell'Osservatorio regionale antimafia del Friuli Venezia Giulia Enrico Sbriglia e il vicepresidente dell'Istituto internazionale di studi sui diritti dell'uomo Tullio Cappelli Haipel. ARC/EP/ma