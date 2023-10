Anti Israele a Ts: Roberti, guai a fanatismo contro vittime orrore

Trieste, 12 ott - "Le invettive dei manifestanti filopalestinesi che si sono assiepati stasera in piazza Unità sono intollerabili nei modi e nei contenuti".



Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.



"La libertà di opinione esiste nel nostro Paese e la difenderemo, ricordando però che quando il fanatismo trascende nella giustificazione del terrorismo ciò è moralmente inaccettabile", ha rilevato Roberti. "L'orrore che ha subito Israele a opera di Hamas è qualcosa di indicibile e deve avere la condanna di tutti. Chi inneggia alla bestialità, con la nostra civiltà non ha nulla a che fare e non deve trovare spazio pubblico". ARC/PPH