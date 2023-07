Apicoltura: Zannier, necessari interventi strutturali nazionali

Trieste, 20 lug - L'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier ha incontrato il presidente degli Apicoltori della provincia di Pordenone Elia Infanti, in qualità di referente delle principali associazioni apistiche regionali, assieme al consulente tecnico di quest'ultimo Giorgio Della Vedova. Durante la riunione sono state condivise le problematiche del settore e in particolare la mancata produzione di miele, che ha raggiunto livelli preoccupanti, e altre situazioni negative associate alla scarsa importazione di nettare, quali la perdita di famiglie di api per fame e il ricorso periodico alla nutrizione di soccorso degli alveari.Nel corso dell'incontro è stato evidenziato da Zannier che "nonostante le condizioni climatiche siano state sostanzialmente sfavorevoli alla raccolta di nettare e conseguentemente la produzione di miele, anche a causa di effetti non facilmente determinabili sulle piante per la prolungata siccità del 2022, non risulta possibile ascrivere il clima del 2023 a situazioni eccezionali e quindi di calamità. Non ci sono quindi le condizioni per attivare strumenti regionali specifici sostegno". Un tema in merito al quale gli stessi produttori hanno evidenziato di non ritenere più sufficiente l'utilizzo di strumenti regionali per affrontare problematiche ricorrenti negli anni che richiedono azioni strutturali.Zannier ha rimarcato che "la Regione Friuli Venezia Giulia, dal canto suo, si impegna a far presente e a promuovere per quanto possibile alle richieste degli apicoltori professionisti nel tavolo di confronto approvato in commissione Politiche agricole (Cpa) al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, volto proprio a verificare la possibilità di creare delle misure di sostegno strutturale a livello nazionale per il settore all'interno dei programmi esistenti". ARC/COM/ma