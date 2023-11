Architettura: Amirante, Gino Valle pietra miliare rigenerazione urbana

Esempi del professionista aiutano a superare diffidenza nei confronti dei nuovi canoni Pordenone, 17 nov - "In un momento storico come quello che stiamo attraversando ora, legato alla realizzazione di molti progetti di rigenerazione urbana con fondi del Pnrr, riscoprire e ripercorrere quanto messo in opera da un grande maestro dell'architettura rappresenta un modo per superare la diffidenza spesso associata ai grandi cambiamenti in atto". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante partecipando oggi a Pordenone al seminario dal titolo "Attualità di Gino Valle nel centenario della nascita" organizzato dall'Ordine degli Architetti e degli Ingegneri di Pordenone e l'Associazione provinciale degli Ingegneri ed Architetti. L'esponente dell'esecutivo Fedriga, nel suo intervento, ha voluto innanzitutto mettere in risalto il segno tangibile lasciato dall'architetto udinese in varie opere di edilizia urbana presenti in Friuli Venezia Giulia. "Gino Valle - ha detto Amirante - è stato un nome molto importante per la nostra regione perché dalla sua grande visione di sviluppo del territorio sono nati vari interventi che portano la sua firma e frutto della sua grande creatività. Inoltre in una città manifatturiera come è Pordenone, l'architetto ha utilizzato all'interno del contesto urbano materiali diversi da quelli classici, dando prova del suo immenso talento". "Rifocalizzare l'attenzione su questo importante professionista a cent'anni dalla sua nascita - ha aggiunto l'assessore regionale - è un modo da un lato per tributare la memoria di chi ha posto delle pietre miliari nell'ambito dell'architettura ma anche per attualizzare il suo messaggio in questo momento storico. Grazie anche alla spinta impressa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei tanti progetti che in questo ambito anche la Regione sta promuovendo, c'è una volontà forte di cambiare il paesaggio urbano secondo nuovi canoni architettonici. Ciò spesso comporta una paura e incertezza del cittadino piuttosto che una voglia di novità; per superare questa difficoltà è necessario diffondere messaggi che facciano comprendere il ruolo fondamentale svolto dall'architettura nel processo di modifica degli spazi esistenti. Riscoprire e attualizzare il messaggio che ci ha lasciato Gino valle nella sua carriera va proprio in questa direzione". ARC/AL