Aree protette: Zannier, riconosciuto il biotopo "Monte Sabotino"

Trieste, 8 lug - "Il biotopo naturale denominato 'Monte Sabotino' sarà riconosciuto attraverso un decreto del presidente della Regione, che darà attuazione anche alle norme di tutela dei valori naturali individuati all'interno dell'area stessa". Con queste parole l'assessore alle Risorse forestali e alla montagna Stefano Zannier, al termine della seduta odierna di Giunta regionale, ha annunciato l'istituzione da parte della Regione, in accordo con il Comune di Gorizia e delle autorità militari, del nuovo biotopo che si trova nel goriziano."La Regione ufficializza questo riconoscimento con particolare soddisfazione al termine di un complesso iter burocratico durato più di otto anni - ha commentato l'assessore - . Era infatti il 3 giugno 2014 quando l'Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste aveva inviato al Servizio tutela paesaggio e biodiversità una richiesta di individuazione di biotopo relativa alla porzione sommitale del Monte Sabotino. La proposta era stata poi valutata meritevole di accoglimento in ragione dei valori naturalistici presenti sull'altura ma per ottenere il riconoscimento sono state necessarie successive interlocuzioni che hanno coinvolto anche il Ministero della difesa, dato che una porzione rilevante dell'area è considerata zona monumentale per il valore storico legato agli eventi della Grande Guerra"."Il biotopo valorizza a pieno la ricchezza floristica e faunistica del Monte Sabotino, nonché la sua particolare collocazione al confine tra il distretto prealpino, sub-mediterraneo e illirico-dinarico - ha aggiunto Zannier -. La protezione del sito, di evidente interesse naturalistico, va inoltre a dare continuità e completezza alla tutela complessiva, anche se non omogenea, di una zona ben più vasta. La Slovenia infatti ha compreso tutta la parte settentrionale della dorsale in un sito Natura 2000".Tra le norme di tutela del biotopo, la delibera stabilisce infine che le sue modalità di gestione potranno essere definite attraverso convenzione o accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990. ARC/PAU/ma