Arpa: Scoccimarro, nel 2024 fine lavori per nuova sede di Pordenone

Udine, 26 dic - "Le linee di indirizzo di Arpa si inscrivono nelle priorità strategiche di intervento della governance ambientale regionale incentrata sulla realizzazione di un modello di crescita sostenibile da attuare attraverso strategie che guardano alla risoluzione 'Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile' adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite".



Così l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente Fabio Scoccimarro commentando l'approvazione da parte della Giunta delle Linee di indirizzo per la programmazione 2024-2026 dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia.



"Nel corso della riunione del Comitato di indirizzo e verifica di Arpa del 7 dicembre 2023 - rende noto l'assessore - è stato illustrato il Progetto di programma 2024-2026, presentato nel mese di agosto e integrato in dicembre, nel quale sono descritti l'andamento gestionale dell'Agenzia e la progettualità 2024-2026, nonché è stato rappresentato che la manovra finanziaria regionale per il 2024 prevede uno stanziamento di 24.000.000 euro per le spese di funzionamento e le attività istituzionali e un finanziamento di 841.000 euro in conto capitale per l'acquisto di beni specifici di cui al Piano investimenti 2024".



Per quanto concerne l'adeguamento delle sedi di Arpa alle norme per la costruzione in zona sismica, Scoccimarro ricorda che "con la legge di Stabilità 2021 e con la legge di assestamento del bilancio 2021, sono stati previsti stanziamenti per complessivi 12.300.000 euro".



In base al Piano di adeguamento del patrimonio edilizio - revisione 2023 l'anno prossimo Arpa prevede di terminare i lavori per la realizzazione della nuova sede di Pordenone, di avviare le attività per l'attuazione del protocollo d'intesa stipulato con la società Udine Gorizia Fiere S.p.a. per l'insediamento nel comprensorio della Fiera di Udine, nonché di definire gli interventi che interessano la sede di Trieste. ARC/EP/pph