Art bonus: Anzil, modifiche al regolamento per migliorare strumento

Trieste, 27 gen - "L'Art bonus in questi anni ha dato risultati molto positivi. Si è dimostrato infatti uno strumento fondamentale per il recupero del vasto e unico patrimonio artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia che nell'ultima legge di Stabilità è stato dotato complessivamente di 3,3 milioni di euro per il periodo 2024-2026. Con le modifiche al regolamento appena approvate, questa misura è stata aggiornata per rispondere al meglio alle esigenze di chi desideri utilizzarla".Questo il commento dell'assessore alla Cultura Mario Anzil dopo l'approvazione ieri da parte della Giunta regionale di una delibera che modifica il regolamento in materia di concessione dei contributi nella forma del credito d'imposta a favore di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale in attuazione della legge 13 del 2019.In particolare, per accedere ai contributi nella forma del credito d'imposta adesso i progetti devono avere un importo minimo di 15mila euro per le attività culturali, di 35mila euro per i beni immobili del nostro patrimonio culturale e di 10mila euro per quelli mobili.Anche il finanziamento dei progetti deve presentare un taglio minimo: 2mila euro per le micro imprese e le persone fisiche, 3mila euro per le piccole imprese e 5mila euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni."In virtù di questo provvedimento i progetti di intervento vengono inoltre individuati con decreto del direttore centrale e non più a seguito di una deliberazione di Giunta - spiega Anzil -. Tra le novità di rilievo anche il fatto che gli enti promotori dell'Art bonus siano obbligati a fare specifica richiesta con la conseguente eliminazione dell'accredito automatico"."Su richiesta - aggiunge in conclusione l'assessore - i mecenati dell'Art bonus potranno infine utilizzare in detrazione il credito di imposta per un'ulteriore annualità". ARC/TOF/ma