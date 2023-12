Arte: Anzil, nuova convenzione Galleria Spazzapan è rapporto virtuoso

Gradisca d'Isonzo, 7 dic - "Il rinnovo e l'ampliamento della convenzione per la gestione in forma associata della Galleria regionale d'arte contemporanea Luigi Spazzapan conferma un rapporto di collaborazione virtuosa e di sinergia e permette una programmazione sempre più accurata anche alle viste dell'appuntamento con GO!2025". È quanto ha affermato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil alla presentazione a Gradisca d'Isonzo della nuova convenzione tra Erpac Fvg, Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia che estende la gestione della Galleria dai tre anni precedenti a nove anni. Altra novità è data dall'ampliamento degli spazi, grazie alla concessione gratuita da parte del Comune dei locali già della Biblioteca e del Museo Civico, che verranno valorizzati mediante un allestimento d'arredi e tecnologico. Lavori sono in corso proprio per l'abbattimento delle barriere architettoniche. "La Galleria Spazzapan, che negli ultimi tempi ha fatto segnare un salto di qualità - ha rilevato Anzil -, diventa così più accessibile, non solo nel senso della fruibilità da parte delle persone disabili ma anche sotto il profilo dell'opportunità di far accostare alla cultura e all'arte contemporanea in particolare un pubblico sempre maggiore, includendo quei cittadini che per formazione scolastica e percorso della vita non hanno avuto la possibilità di proseguire negli studi". Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Gradisca Linda Tomasinsig, il presidente della Cassa di Risparmio di Gorizia Alberto Bergamin, il curatore Lorenzo Michelli e Anna Del Bianco, che dirige l'Erpac, l'ente della Regione che si occupa del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Nel corso dell'incontro nella Sala Patuna è stato proiettato un video che ricostruisce la fitta attività della Galleria negli anni recenti. Nel 2023 in particolare la Galleria ha proposto l'iniziativa intitolata Sottsass/Spazzapan sulla collaborazione tra il disegnatore e il pittore e si è aperta la mostra transfrontaliera Dodecafonia. A maggio una pubblicazione su Sottsass e Spazzapan è stata proposta al Salone del Libro di Torino accanto a un volume dedicato alla figura di Miela Reina, mentre è proseguita la partecipazione della Galleria ai progetti Togheter e alle residenze d'artista allestite in occasione del centenario dell'Università di Trieste. ARC/PPH/gg