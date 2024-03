Arte: Zilli, importante divulgazione dell'opera del Tiepolo

Udine, 23 mar - "L'arte unisce le persone e i popoli e attraversa la storia con una grande impronta di democrazia perché è accessibile a tutti. Il bello deve rendere la vita delle persone migliore oltre le costrizioni della quotidianità: nessun messaggio è più universale, comprensibile e perfetto come l'arte, e quella dei Tiepolo, che si riconosce in tutta Europa, dai piccoli centri come Udine fino alle grandi città come Madrid, ne è esempio splendido".



Lo ha commentato l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli a margine dell'incontro internazionale "Tiepolo pittore europeo" e alla presentazione degli atti "Tiepolo: i disegni" nell'ambito della terza edizione del Festival dei Tiepolo e del Settecento in Europa.



"Le opere di Giambattista e dei suoi figli - ha aggiunto Zilli - hanno donato al nostro Friuli bellezza e cultura, grazie agli affreschi meravigliosi che ritroviamo nei palazzi e nelle chiese più belle della città di Udine, testimonianza dell'evoluzione artistica del grande maestro veneziano, dalle prime straordinarie prove giovanili a quelle della maturità. Il suo viaggio meraviglioso che ha portato l'arte barocca al rococò ci permette oggi di ammirare i colori meravigliosi dei suoi dipinti e dei suoi affreschi, con i cieli azzurri che rompono i confini dei soffitti per aprirsi verso l'infinito".



L'assessore, portando anche il saluto del governatore Fedriga, ha ringraziato gli organizzatori perché "eventi come questo sono il mezzo privilegiato per far conoscere al pubblico, ai curiosi e agli appassionati il nostro territorio, scrigno meraviglioso di bellezza naturale, culturale e artistica".



"Grazie all'associazione Itineraria per aver realizzato questa significativa manifestazione che dà lustro al nostro Friuli ed esalta un artista che con le sue opere ci ha regalato un posto di privilegio nella storia dell'arte d'Europa" ha concluso l'assessore. ARC/EP/ma