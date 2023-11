Artigianato: Bini, "Compra in bottega" vetrina per eccellenze locali

Trieste, 18 nov - "Questo nuovo negozio che mette a fattor comune l'abilità e le creazioni di 25 artigiani non solo valorizza le eccellenze locali, ma contribuisce a rendere sempre più vivo e frequentato un importante centro come Udine. Esercenti, commercianti e artigiani, infatti, rappresentano presidi di socialità nei nostri paesi e nei centri storici. L'auspicio è che questa iniziativa possa diventare strutturale e che lo store 'Compra in bottega' in futuro possa essere aperto tutto l'anno e non solo per le festività, in modo da rappresentare una vetrina del saper fare e del made in FVG". È il saluto che questa mattina l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini ha portato all'inaugurazione del temporary store "Compra in Bottega", in piazza Belloni a Udine. Il negozio rimarrà aperto dal 18 novembre al 7 gennaio, in occasione delle feste natalizie. Al suo interno turisti e cittadini potranno trovare una ricca selezione di prodotti artigiani, realizzati da 25 imprese locali, tra cui: abbigliamento, calzature, bijoux, ceramiche, birre artigianali, biscotti, cioccolate. Si tratta della quarta edizione dell'iniziativa organizzata, da Confartigianato-Imprese Udine e Cna Fvg, con il supporto di Cata artigianato Fvg e della Regione. "In questi anni l'Amministrazione regionale ha supportato con forza e convinzione il comparto artigiano - ha sottolineato Bini - e insieme siamo riusciti a superare crisi complesse, come quella pandemica e il caro energia. Oggi più che mai dobbiamo riuscire a fare sistema, per valorizzare le nostre eccellenze e sostenere le nuove imprese. Da questo punto di vista proprio l'artigianato vanta una singolare vivacità: un'impresa giovanile su tre in Friuli Venezia Giulia opera in questo settore. Da qui si comprende l'importanza delle misure messe in campo dalla Regione: dal riconoscimento delle botteghe scuola, fino ai fondi per l'innovazione e lo sviluppo messi a disposizione attraverso il Cata. Risorse - ha precisato l'esponente della giunta Fedriga - che negli ultimi cinque anni sono triplicate". Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, anche il presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, e il presidente di Cna FVG, Maurizio Meletti. Lo spazio è stato curato dalle due capocategoria della moda e dell'artigianato artistico di Confartigianato-Imprese Udine, Gloria De Martin ed Eva Seminara. ARC/Com/pph