Artigiani: Fedriga, Oreria Tarcento esempio eccellenza Fvg

Presente anche l'assessore regionale Barbara Zilli Tarcento, 24 nov - "È grazie a persone come Claudia, che scommettono su se stesse, sul proprio territorio, sui propri collaboratori e sulla nostra regione, che il Friuli Venezia Giulia è così straordinariamente ricco: di talenti, di capacità e laboriosità. Persone che hanno la forza di costruire il futuro. A loro non può che andare il nostro grazie e il nostro supporto. Non un 'semplice' taglio del nastro ma un 'pezzo' di vita di una persona, che coinvolge tutta la comunità, e che per essa si adopera generosamente". Così, questo pomeriggio a Tarcento, il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenuto all'inaugurazione degli spazi ampliati e trasferiti dell'Oreria di Claudia Melchior, artigiana orafa gemonese che ha ampliato la sua attività, evento al quale ha preso parte anche l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli. Al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco di Tarcento Mauro Steccati, numerosi esponenti dell'amministrazione comunale, il sindaco di Gemona del Friuli Roberto Revelant, il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia Graziano Tilatti e don Enzo Cudiz che ha benedetto il nuovo laboratorio orafo. "Un esempio concreto di come si possa fare del talento della passione: non un semplice lavoro, ma un impegno quotidiano da affrontare con entusiasmo e competenza - ha detto Zilli a margine dell'evento -. Claudia, conosciuta e stimata non solo in regione e in Italia ma in diverse parti del mondo, ha messo a disposizione le proprie esperienze e capacità anche a vantaggio del prossimo: di associazioni e in realtà territoriale che vogliono capire e sperimentare. Un orgoglio per Gemona del Friuli e per tutto il Friuli Venezia Giulia". ARC/PT/ma