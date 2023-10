Assemblea Cna: Fedriga, sistema Fvg primeggia grazie ad azione comune

Il governatore: "Professioni artigianali sono sostenute dalla Regione" Conclusioni con l'assessore Bini Aiello del Friuli, 9 ott - "Procedere insieme è stata la forza e la chiave del successo della nostra regione". È la sintesi espressa dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'assemblea annuale della Cna regionale che si è tenuta oggi a Villa Luisa Strassoldo ad Aiello del Friuli, presente anche il presidente nazionale della Confederazione Nazionale Artigianato Dario Costantini. "Anche durante la pandemia, la guerra in Ucraina e le crisi internazionali che purtroppo continuano ad esistere, il Friuli Venezia Giulia ha manifestato degli anticorpi forti che lo rendono in grado - istituzioni, parti sociali, mondo dell'impresa e cittadini privati - di remare nella stessa direzione, ognuno portando le proprie legittime aspettative, ma sempre con il senso di comunità. Questa capacità di muoverci insieme e di superare insieme le difficoltà - così Fedriga - ci ha fatto crescere e ci ha accreditato tra le prime regioni d'Italia e, per certi parametri, anche d'Europa, e questo lo si deve anche al sistema della formazione, all'interno del quale le professioni artigianali recitano un ruolo fondamentale che intendiamo promuovere ulteriormente e del quale vogliamo far percepire le prospettive ai giovani. Per la parte formativa - ha ricordato Fedriga - siamo in campo con fondi regionali, europei e con risorse del Pnrr, ma intendiamo coinvolgere sempre di più le categorie economiche e il mondo dell'istruzione". Le conclusioni dell'evento Cna sono state tratte dall'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini, che ha evidenziato come "il numero complessivo delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia valga oltre un terzo delle imprese giovanili totali, pari a 6.635, dato da cui emerge la centralità dell'partigianato per le nuove generazioni". Bini ha ricordato che "anche per il 2023 l'Amministrazione regionale ha assicurato l'operatività di diversi canali contributivi a favore del comparto artigiano, i quali rimarranno aperti fino al 30 novembre 2023, per un controvalore di quasi 12 milioni di euro. ARC/PPH/al