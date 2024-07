Assestamento: Amirante, interventi su mobilità, arredi asili, strade

Udine, 11 lug - Interventi in tema di intermodalità, mobilità, viabilità, edilizia scolastica, arredi scuole infanzia e asili nido, progettazioni di infrastrutture strategiche: sono alcuni dei provvedimenti illustrati oggi dall'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante nel corso della seduta della I Commissione integrata che ha esaminato gli emendamenti alla norma di assestamento. Un pacchetto di norme riguarda treni e infrastrutture ferroviarie di trasporto pubblico o turistiche. "Abbiamo innanzitutto semplificato la gestione dei trenini turistici utilizzati in molti comuni durate la stagione estiva o natalizia per trasportare i visitatori - ha detto l'assessore -; non trattandosi di trasporto pubblico locale diamo la possibilità agli Enti locali di disciplinare autonomamente questo servizio" ha spiegato Amirante. Un contributo di 500mila euro è stato destinato allo studio di fattibilità per l'adeguamento della linea ferroviaria Sacile-Gemona e della Casarsa-Portogruaro per mettere in relazione questi tracciati con la Udine-Venezia, allo scopo di ridurre i tempi di percorrenza, superare le criticità con gli innesti attuali, realizzare un collegamento diretto per non dover ricorrere all'inversione di manovra nelle stazioni di Casarsa e di Sacile". Agli Enti locali sono destinati 350mila euro per il fondo progettazioni opere strategiche; cinque milioni di euro sono assegnati all'Edr di Udine per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica; 2 milioni di euro per dotare un bando, in uscita nel 2025, per l'acquisto di arredi per scuole d'infanzia e asili nido realizzati con risorse Pnrr. In tema di asili nido, l'assessore ha ricordato che grazie a 22 interventi finanziati con risorse regionali per nuovi asili o ampliamenti di asili esistenti e 35 progetti per nuovi asili sostenuti da fondi Pnrr si prevede l'apertura di 1045 nuovi posti per la prima infanzia che si aggiungono agli attuali 8717 posti disponibili in tutta la regione; "con queste previsioni - ha sottolineato Amirante - raggiungiamo una copertura del 33% della popolazione 0-3 anni in sintonia con gli obiettivi europei sull'accesso ai servizi per la prima infanzia". Ulteriori 10 milioni di euro vanno al fondo per le progettazioni di opere strategiche di infrastrutture viarie regionali. Tra gli investimenti in materia di logistica e trasporti va segnalato il finanziamento di 2,1 milioni di euro a favore dell'Interporto di Pordenone per la realizzazione di un'area di stoccaggio merci necessaria all'intermodalità gomma-rotaia. Un ulteriore milione di euro viene destinato al completamento delle attività propedeutiche alla realizzazione del tratto della Palmanova-Manzano, che sarà gestito da Fvg Strade in subentro ad Autovie Venete, società in liquidazione. ARC/SSA/al