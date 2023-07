Assestamento: Anzil, a cultura e sport destinati quasi 26 mln di euro

Ok in Consiglio regionale ad Accordo con ministero e nuovi finanziamenti per Go2025! Trieste, 27 lug - Le risorse destinate alla cultura e allo sport messe a disposizione del tessuto regionale attraverso l'assestamento di bilancio 2023 - che ha visto l'approvazione oggi pomeriggio in Consiglio regionale le proposte del vicegovernatore con delega a Cultura e Sport Mario Anzil - saranno pari a quasi 26 milioni di euro. Sul fronte della cultura una quota importante delle risorse, direttamente o indirettamente, sarà destinata a Go2025!. Importanti risorse e provvedimenti - come ha sottolineato il vicegovernatore con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil - sono destinati anche a favore del mondo regionale dello sport. "Con questo assestamento - ha illustrato il vicegovernatore Anzil - prevediamo oltre 5 milioni, che si sommano a tutte le risorse già stanziate in precedenza, per Gorizia-Nova Goriza capitale europea della cultura. Abbiamo previsto una norma dedicata a Gorizia che contempla la stipula di un Accordo di collaborazione tra la Regione, il ministero delle Cultura e il Comune di Gorizia nella quale vengono previste opere e iniziative per il grande evento. Siamo fiduciosi - ha sottolineato Anzil - che l'impegno anche attraverso questi ulteriori finanziamenti garantisca la riuscita di questo grande evento. Un appuntamento strategico che coinvolgerà l'intera regione e andrà oltre la data del 2025. In questo senso - ha informato l'assessore - abbiamo anche stanziato 100mila euro per lo studio di fattibilità della candidatura di Pordenone a capitale italiana della cultura nel 2027. Attraverso questo binomio crediamo che il Friuli Venezia Giulia nei prossimi anni possa davvero candidarsi a "faro" delle proposte culturali non solo italiane ma europee". Entrando poi nel merito di alcune importanti poste di bilancio nell'ambito della cultura, l'esponente della Giunta regionale ha annunciato che "a favore della rete museale regionale saranno destinati 4 milioni di euro per manutenzioni, restauro e acquisto di attrezzature. Previsto anche il rafforzamento dei contributi al mondo dell'associazionismo attraverso Art e Sport Bonus. Forte attenzione, con lo stanziamento di 2 milioni, è riservata anche alle produzioni teatrali, musicali e corali attraverso la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco". A favore della Fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus per il 60esimo Anniversario del disastro e per la ristrutturazione del modello della diga e la riqualificazione dell'area verde sono stati destinati 150 mila euro". Negli stanziamenti previsti anche 70 mila euro a favore delle iniziative per il centenario della nascita dell'artista Giuseppe Zigaina. Rifinanziato anche un bando destinato al recupero di affreschi e antiche immagini votive. Nell'assestamento del bilancio previste anche diverse rilevanti poste a favore del mondo dello sport. A supporto della Coppa del mondo di softball, nell'arco di due annate, è prevista la cifra di 660 mila euro spalmata tra Buttrio e Castions di Strada dove si terranno le sfide delle qualificazioni e del successivo mondiale. "Questo - ha precisato il vicegovernatore - sarà l'evento sportivo più importante a livello nazionale del prossimo biennio. Abbiamo dunque ritenuto di sostenere questa importante appuntamento sportivo che si svolgerà tra Buttrio e Castions di Strada". Previste inoltre le riqualificazioni sia dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per 468 mila euro, sia la riqualificazione di impianti sportivi di Tarcento (180 mila euro). "Sul versante dello sport - ha aggiunto ancora Anzil - sono poi previsti cospicui finanziamenti destinati a graduatorie di contributi che erano esaurite e che andranno a favore del sistema delle società e dell'associazionismo sportivo che svolgono un ruolo fondamentale, in particolare a favore dei giovani, nelle nostre comunità". Inoltre, sono stati stanziati 120mila euro per favorire la candidatura di Forni Avoltri come sede dei campionati europei di biathlon nell'ambito dello sci nordico. ARC/LIS/pph